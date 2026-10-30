Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu, bazı okul bahçeleri ve iş yerlerini su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu, bazı okul bahçeleri ve iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; sürücüler zorlandı, bazı okul bahçeleri ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel ve su baskınına karşı uyardı.

DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, bazı okul bahçeleri ve iş yerlerini su bastı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağış nedeniyle bazı okul bahçeleri ve iş yerlerinin zemin katları suyla doldu. Bazı belediye otobüslerinin içine de su girdi.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yasak aşk korkunç sonla bitti! Çocuk detayı isyan ettirdi
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme
Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanını rahatsız eden görüntü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Başkent yine hedefte! Peş peşe patlama sesleri duyuldu