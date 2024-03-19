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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Senai Demirci ve Eşref Ziya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Dr. Senai Demirci ve sanatçı Eşref Ziya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu. Senai Demirci 'Ümmet Coğrafyası' üzerine söyleşi gerçekleştirirken Eşref Ziya ise sevilen ezgilerini seslendirdi. Program, sanatçılara plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Dr. Senai Demirci ve sanatçı Eşref Ziya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor.

"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Senai Demirci ve Eşref Ziya sahne aldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Senai Demirci "Ümmet Coğrafyası" üzerine söyleşi gerçekleştirirken Eşref Ziya ise sevilen ezgilerini seslendirdi.

Diyarbakır'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Demirci, "İslam coğrafyasında yapay sınırlar var. Kalpler hep beraber atıyor. Paris'in o meşhur Şanzelize Meydanı Gazze oldu. New York'un meydanı Gazze oldu. New York yolları Gazze oldu. Almanya'da, İspanya'da herkes yürüyor şu anda. Bu kadar şehit diridir ve aynı zamanda diriltir." diye konuştu.

Program, sanatçılara plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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