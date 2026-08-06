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Diyarbakır'da Silahlı Kavga Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde 4 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi. Diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bağlar'da 4 Ağustos'ta "silahlı kavga" ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerini gördükten sonra kaçmaya çalışan M.M.Ç, R.M, U.T, Y.T, H.Y. ve M.E. yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve saklandıkları adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, farklı çaplarda 74 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.M. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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