Diyarbakır'da Silahlı Kavga Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bağlar'da 4 Ağustos'ta "silahlı kavga" ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerini gördükten sonra kaçmaya çalışan M.M.Ç, R.M, U.T, Y.T, H.Y. ve M.E. yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve saklandıkları adreste yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, farklı çaplarda 74 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.M. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA