Diyarbakır'da Peynir Üretim Tesisinde Patlama: 2'si Ağır 6 Yaralı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'a peynir üretim tesisinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Çermik ilçesine bağlı kırsal Bintaş mahallesinde, peynir üretimi yapılan bir tesiste sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Tesiste yapılan incelemede, patlama nedeniyle yaralanan 6 kişi ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan ve durumu ağırlaşan 2 yaralı Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın nedenini tespit etmek amacıyla ekiplerin tesiste incelemeleri sürüyor.