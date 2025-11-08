Diyarbakır'da Park Halindeki Karavanda Yangın Çıktı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Diyarbakır'da park halindeki karavanda çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkez Sur ilçesi Turistik Caddesi'nde park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Karavanda hasara neden yangına müdahale anı, bir itfaiye erinin kask kamerasınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel