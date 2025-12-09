Haberler

Diyarbakır'da 8 yataklı palyatif bakım servisi hastalara hizmet veriyor

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde hizmet veren palyatif bakım servisi, hastalara multidisipliner destek sağlayarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Uzmanlar, palyatif bakımın yükselen ihtiyacını ve sağladığı olumlu etkileri vurguluyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde hizmet veren 8 yatak kapasiteli palyatif bakım servisi, hastalara çok yönlü destek sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, palyatif bakımın, hasta ve ailesinin yaşamı tehdit eden durumlarla karşılaştığında fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin erken dönemde belirlenip tedavi edilmesiyle acının azaltılmasını ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İç Hastalıkları Uzmanı ve Palyatif Servis Hekimi Dr. Yunus Demirkol, palyatif bakım merkezlerinde kanser, parkinson, alzheimer, ileri evre kalp ve böbrek yetmezliği ile geçirilmiş serebrovasküler olay gibi birçok hastalığa yönelik hizmet verildiğini kaydetti.

Demirkol, yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların artışı ve kanser tedavilerindeki gelişmeler nedeniyle palyatif bakım ihtiyacının giderek yükseldiğini vurgulayarak, "Palyatif hizmetlerin kullanım oranı her geçen gün artıyor." dedi.

Serviste doktor liderliğinde multidisipliner bir ekiple çalıştıklarını aktaran Demirkol, bu ekipte hemşire, psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı, fizyoterapist ve manevi destek için din görevlilerinin bulunduğunu ifade etti.

Demirkol, palyatif bakımın hastalarda oluşturduğu olumlu etkiye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hastalarımız, gösterdiğimiz ilgiden sonra 'Demek ki benim için her şey bitmiş değil' diye düşünüyor. Filmlerde sık geçen 'Hasta için yapacak bir şey kalmadı' ifadesini literatürden kaldırdık. Biz hastalarımıza, 'Sizin için hala yapacak çok şeyimiz var.' diyoruz."

Bazı hastaların kısa süreli, bazılarının ise 2 ay gibi daha uzun sürelerle serviste kaldığını belirten Demirkol, bilinci kapalı ve beslenemeyecek durumda gelen bir hastanın tedavi sonrası dualar ederek taburcu olabildiğini, bunun tüm yorgunluklarını unutturduğunu söyledi.

Tescilli 8 adet tek kişilik yataklı odada hizmet verdiklerini bildiren Demirkol, serviste hasta ve yakınlarının kullanımına açık mutfak, ibadethane, taziye alanı ile dinlenme ve aktivite odasının bulunduğunu kaydetti.

Demirkol, yalnızca Silvan ve Diyarbakır'dan değil, Batman, Siirt ve Muş gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiklerini belirterek, toplumda palyatif bakım konusunda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

