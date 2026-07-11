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Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı

Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da bir özel hastaneye silahlı saldırı düzenleyen ve o anları cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

DİYARBAKIR'da özel hastaneye silahlı saldırı düzenleyip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir özel hastanenin önüne gelen iki şüpheli, yanlarında getirdikleri tabancalarla ateş açtı. Şüpheliler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti. Takibe alınan 2 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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