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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü. 1 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Yenihal 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavşakta otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı