Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolunda kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kavşağa girmek için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araca, Bismil yönüne giden otomobil çarptı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta kazanın yaşandığı, ardından hafif ticari araçta kısa süreli alevlerin oluştuğu ve duman yükseldiği görüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

