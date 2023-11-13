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Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.