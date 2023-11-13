Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 5 Kişi Yaralandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 38 VH 606 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 450 Evler Kavşağı'nda, R.T'nin kullandığı 35 PH 764 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü A.K. ile araçlardaki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel