Diyarbakır'da oto tamir dükkanında yangın

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesinde bir oto tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2'nci Sanayi Sitesi 39'uncu Sokak'ta bulunan bir oto tamir dükkanında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde olan 4 çalışan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildin. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı