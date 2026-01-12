Haberler

İş yerinde yanıcı madde atılan sobada patlama oldu: 1'i ağır, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sanayi sitesindeki oto elektrikçide yanıcı madde nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto elektrikçide yanıcı maddenin atıldığı sobada patlama oldu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrikçide sobaya yanıcı maddenin atılmasıyla patlama oldu. Patlamada, iş yerindeki H.Y. (78) ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan H.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yerinde hasara neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
