Haberler

Otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir otelin 3'üncü katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki 7 katlı bir otelin 3'üncü katında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sur ilçesinde Cami Nebi Mahallesi İnönü Bulvarı'ndaki 7 katlı bir otelin 3'üncü katında gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 4'ü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otelde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti