Haberler

Diyarbakır'da Örtü Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki örtü yangını ikinci gününde. Havanın ve karanın yanı sıra, bölgedeki ekipler yangına müdahale ediyor. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ve Dicle Üniversitesi'nin kurtarma ekipleri çalışmalara katılıyor.

1) DİYARBAKIR'DAKİ ÖRTÜ YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Silvan ilçesi Eskiocak bölgesinde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri ile 2 helikopter sevk edildi. Yangına müdahalede ayrıca 7 arazöz, 14 itfaiye aracı, 7 ilk müdahale aracı, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi yangın bölgesine gelerek Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit'ten bilgi aldı.

Yangına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.