Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı