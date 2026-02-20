Haberler

Diyarbakır'da bir okulda cıva zehirlenmesi şüphesi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulunda cıva zehirlenmesi şüphesiyle 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık kontrolünün ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

İnönü Ortaokulunda "bir öğrencinin inşatta bulduğu sıvı maddeyi okula getirdiği, cıva olduğundan şüphelenilen maddeye temas eden bazı öğrencilerin rahatsızlandığı" yönündeki ihbar üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Okuldaki 17 öğrenci kentteki hastanelere kaldırılırken, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince de okulda inceleme yapıldı.

Öğrencilerin sağlık kontrolünün ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
