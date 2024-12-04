Diyarbakır'da bir öğrenci, dışardan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü
Diyarbakır'da bir öğrenci dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. Öğretmenin kokudan fark ettiği olayda şans eseri kimse etkilenmedi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda sabah saatlerinde kimyasal madde paniği yaşandı.
DIŞARIDA BULDUĞU CIVAYI OKUL LAVABOSUNA DÖKTÜ
İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarda bulduğu cıvayı okula getirip lavaboya döktü. Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmen durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ŞANS ESERİ KİMSE ETKİLENMEDİ
İhbarla okula AFAD Kimyasal Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi. Alandan uzaklaştırılan öğrencilerin kimyasal maddeden etkilenmediği tespit edildi.
ZEHİR ORANI 0.5 ÇIKTI
KRBN ekiplerinin cıvanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0.5 olarak belirlendi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.