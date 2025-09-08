Diyarbakır'da Okul Servisleri Denetlendi

Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 17 ilçede okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 17 ilçede eş zamanlı "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarının denetim faaliyeti" icra edildi.

20 trafik jandarma timinin katıldığı denetimlerde 308 okul servis aracı kontrol edildi, servis şoförlerine genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları ve öğrenci güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Çocukların güvenliği, trafik düzeninin sağlanması ile halkın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği kaydedildi.