Diyarbakır'da Öğretmene Yapılan Saldırı Kınandı

Diyarbakır'da Hürriyet İlkokulu'nda bir öğretmene yapılan fiili ve sözlü saldırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kınandı. Öğretmenin öğrencileri ayırdığı ve darp iddialarının gerçek olmadığı açıklandı.

'ÖĞRETMENİMİZE YAPILAN MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Diyarbakır'da öğretmen R.S.'nin okulda uğradığı saldırı ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından idari soruşturmanın da başlatıldığı belirtilerek, "Dün, Bağlar ilçesi Hürriyet İlkokulu'nda bulunan 2 öğrencimizin velisi, çocuklarının öğretmenleri R.S. tarafından darp edildiği iddiasıyla öğretmenimize fiili ve sözlü saldırıda bulunmuşlardır. Okul idaresinin ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuş ve vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur. Okul idaresi tarafından olayın araştırılması sonucunda; adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı ve öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adli süreç Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir" denildi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
