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Diyarbakır'da Öğretmen Özgür Ekinci'nin Cansız Bedeni Bulundu

Diyarbakır'da Öğretmen Özgür Ekinci'nin Cansız Bedeni Bulundu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan 44 yaşındaki Özgür Ekinci, yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin (44), yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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