Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da korkunç olay! Öğretmenin cansız bedeni yol kenarına atılmış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da felsefe öğretmeni Özgür Ekinci'ni cansız bedeni bulundu. Başından vurulduktan sonra yol kenarına atılan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çermik ilçesi Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci, mahalleye yakın bölgede, yol kenarında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolünde Ekinci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da korkunç olay! Başından vurulmuş öğretmen cesedi bulundu

Diyarbakır'da korkunç olay! Öğretmenin cansız bedeni yol kenarına atılmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Diyarbakır Güvenlik Cinayet 3-sayfa Eğitim Güncel Çermik Ekinci Hukuk

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Eylül Cuma Yalı Çapkını 75. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Eylül Çankaya Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 21-22 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar SON BÖLÜM izle! Kanal D Arka Sokaklar 682. bölüm full HD izle! Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 21-22 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 683. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 21-22 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });