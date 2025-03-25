Diyarbakır'da Nevruz Kutlamalarında Cep Telefonu Hırsızlığı: 14 Gözaltı
Diyarbakır'da 21 Mart'taki nevruz kutlamaları sırasında cep telefonu hırsızlığı gerçekleştiren 14 kişi gözaltına alındı. Erkek şüpheliler tutuklanırken, hamile 5 kadın adli kontrolle serbest bırakıldı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen şüpheliler, kalabalık arasında hırsızlık yaptıkları öğrenildi.
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 21 Mart'taki nevruz kutlamaları sırasında cep telefonu hırsızlığı yapmakla suçlanan 14 kişi gözaltına alındı. Erkek şüpheliler tutuklanırken, hamile 5 kadın "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı.
DEM Parti öncülüğünde 21 Mart günü Diyarbakır'da kutlanan nevruz etkinliğine katılan çok sayıda kişi polise cep telefonlarının çalındığı yönünde şikayette bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye aldı.
Sonuçta belirlenen 14 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 19 da cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan incelemeler sonucu, erkek şüpheliler araç içinde beklerken, kadınların kalabalık içine karışarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, hamile 5 kadın şüpheli ise "ev hapsi" ile serbest bırakıldı.
Cep telefonları teslim edilenler, polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.