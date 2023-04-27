DİYARBAKIR'DA NESLİ TÜKENME AŞAMASINDAKİ TÜRLER, BROŞÜRLERLE TANITILDI

DİYARBAKIR'da nesli tükenme tehlikesinde olan yabani hayvan ve bitkiler, fuar alanında açılan stantta broşürlerle tanıtıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce, Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Tarım Fuarı'nda stant açıldı. Standa gelenlere türlerin neslini sürdürmeleri için avlanmamaları yönünde bilgi verildi. İçinde türlerin hayatlarını sürdürebilmeleri konusunda bilgiler ve fotoğraflar bulunan broşürler dağıtıldı.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu tür çalışmaların nesli tükenme aşamasında bulunan 'Toy Kuşları' gibi türlerin tanıtılması ve avlanmaması açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, 'Bulabildiğimiz her platformda yaban hayatımızı, biyolojik zenginliklerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Nesli tehlike altında olan türleri tanıtmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı hangi stant olursa olsun elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar buradaki arkadaşlarımız da bunları korumayı amaçlıyorlar ve aynı zamanda tanıtımını sağlıyorlar. Daha çok toy ve bizim bölgemizde bulunan endemik bitki ve canlılar ile alakalı yapılan çalışmaları ve broşürleri veriyoruz, onları tanıtıyoruz ve bunların soylarının tehlike altında olduğunu söylüyoruz. Tabii burada en önemli iş doğa koruma birimine düşüyor' dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli Murat Yıldırım da, uzun ve yorucu geçen bir çalışmanın ardından ortaya çıkarttıkları biyoçeşitliliği broşürlerle tanıttıklarını belirterek, 'Önemli hassas türlerin tanıtımını yapıyoruz. Bunları standımıza gelen misafirlerimize veriyoruz. Biz uzun süredir Diyarbakır'ın bitki ve hayvan türleri üzerinde doğada çalıştık ve Diyarbakır'ın biyoçeşitliliğini ortaya çıkarttık. Endemik olan bu türleri fotoğraflarını broşürlere basarak buraya getirdik ve sergiliyoruz' diye konuştu. (DHA)