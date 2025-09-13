Haberler

Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 34 Gözaltı, 18 Tutuklama

Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 34 Gözaltı, 18 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonunda 269 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 34 şüpheliden 18'inin tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar ham maddesinin imha edildiğini, gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 269 kilogram esrar ele geçirilirken, toz esrar elde edilebilecek ham madde imha edildi. Operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.