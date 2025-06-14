Diyarbakır'da Narkotik-5 Operasyonu: 12 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli düzenlenen hava destekli 'Narkotik-5 Operasyonu'nda 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin kök hint keneviri ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 22 şüpheli tutuklandı.

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli 7 ilden bin 780 personelin katılımıyla hava destekli düzenlenen "Narkotik-5 Operasyonu"nda 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin kök hint keneviri ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirdiğini duyurdu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının personel desteğiyle 11-13 Haziran tarihlerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik "Narkotik-5 Operasyonu" düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, insansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 143 operasyonel tim, bin 780 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin yer aldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda, 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin kök hint keneviri ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini, operasyon sonucu gözaltına alınan 22 şüphelinin de tutuklandığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Valimizi, Lice Kaymakamımızı, operasyonları koordine eden Lice Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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