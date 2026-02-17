Haberler

Diyarbakır'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin tadilatı sırasında müteahhit ile emlakçı arasında çıkan tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı taşlı, silahlı kavganın cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında çıkan tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancadan açılan ateş sonucu Y.Ç., M.S.K. ve V.O. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kavganın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında yerde olan ve kavga eden 2 kişinin yanına koşarak gelen bir kişinin, tabanca ile 2 el ateş ettiği görüldü. Görüntülerde; olayın ardından polis olduğu belirtilen bir kişi de yerdekilerden birinin elindeki tabancayı aldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
