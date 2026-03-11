Haberler

Motosikletlinin 'doğum günü' çağrısına sürücülerden kornalı kutlama

Güncelleme:
Diyarbakır'da, sırtına yapıştırdığı kağıtla 'Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas' yazan motosiklet sürücüsü, trafikteki diğer sürücülerden beklediği destekle doğum gününü kutladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
