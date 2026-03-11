Motosikletlinin 'doğum günü' çağrısına sürücülerden kornalı kutlama

DİYARBAKIR'da sırtına yapıştırdığı kağıda 'Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas' yazan motosiklet sürücüsüne diğer sürücüler korna çalarak destek verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, sırtına yapıştırdığı kağıda 'Bugün benim doğum günüm. Kutlamak için kornaya bas' yazdı. Trafikteki bazı sürücüler korna çalarak doğum gününü kutlarken, bazıları da camdan el sallayarak karşılık verdi. O anlar, motosiklet sürücüsünün kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı