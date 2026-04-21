Minibüs ağaca çarptı: 8 yaralı

DİYARBAKIR'da şehir içi yolcu minibüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan, plakası öğrenilemeyen minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı