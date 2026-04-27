Diyarbakır'da Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Karacadağ Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 M 0787 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile M.D. idaresindeki 21 ACM 414 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

