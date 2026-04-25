Diyarbakır'da MHP'ye Katılım

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Diyarbakır'da yaklaşık 500 kişinin partilerine katıldığını söyledi.

MHP'ye katılımlar dolayısıyla MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, şunları söyledi:

"Partimize diğer siyasi partilerden katılım olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da 17 ilçe teşkilatıyla faal durumdadır değerli arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da vatandaşa yönelik siyasetini geliştirmiş ve Diyarbakır'da 50 yıldır 3. 4. 5. katlarda siyaset yapan, vatandaşın uğrayamadığı bir teşkilat yapımız vardı. Ekibimle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi şu anda gördüğünüz gibi vatandaşın rahatlıkla uğrayabileceği bir mekan haline, bir teşkilat haline getirip ve Diyarbakır'da var olduğumuzu hissettirdik."

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2028 genel seçimlerinde inşallah daha da bu çalışmalarımızı sıklaştırarak inşallah ilimizde bir vekil hedefimiz var. Diyarbakır'da Allah'ın izniyle bir vekil hedefimiz, 'Kızıl Elma Diyarbakır' hedefimizi gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle."

Kaynak: ANKA