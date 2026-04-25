Diyarbakır'da MHP'ye Katılım

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, Diyarbakır'da yaklaşık 500 kişinin partilerine katıldığını söyledi.

MHP'ye katılımlar dolayısıyla MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, şunları söyledi:

"Partimize diğer siyasi partilerden katılım olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da 17 ilçe teşkilatıyla faal durumdadır değerli arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da vatandaşa yönelik siyasetini geliştirmiş ve Diyarbakır'da 50 yıldır 3. 4. 5. katlarda siyaset yapan, vatandaşın uğrayamadığı bir teşkilat yapımız vardı. Ekibimle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi şu anda gördüğünüz gibi vatandaşın rahatlıkla uğrayabileceği bir mekan haline, bir teşkilat haline getirip ve Diyarbakır'da var olduğumuzu hissettirdik."

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2028 genel seçimlerinde inşallah daha da bu çalışmalarımızı sıklaştırarak inşallah ilimizde bir vekil hedefimiz var. Diyarbakır'da Allah'ın izniyle bir vekil hedefimiz, 'Kızıl Elma Diyarbakır' hedefimizi gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle."

Kaynak: ANKA
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
'Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Otoyolda ekipleri alarma geçiren ihbar
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

23 Nisan'da çekilen görüntü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
'Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Otoyolda ekipleri alarma geçiren ihbar
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım