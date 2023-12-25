Diyarbakır'da Meryem Ana Kilisesi'nde Noel Ayini Düzenlendi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Mardin Dayrulzafaran Manastırı'ndan gelen Rahip Bıhnam Samarjy tarafından yönetilen ayinde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi, ayine katılanlara "kutsanmış ekmek" ikramında bulunuldu.

Süryanilerin mum yakıp, dilek dilediği ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.

Meryem Ana Kilisesi Papaz Yardımcısı Saliba Açiş, AA muhabirine, Noel ayini gerçekleştirdikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da Süryani cemaatinden 20 kişi kaldıklarını, bu nedenle biraz hüzünlü olduklarını dile getiren Açiş, "Müslüman eş, dostlarımız böyle kutsal bir günde bizi yalnız bırakmadılar. Böyle kutsal bir günde bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Bu bayramın bütün dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyoruz. Etrafımız savaşlarla dolu. Nerede bir savaş varsa bütün dualarımız bu savaşların durdurulması için. Umudumuz, bütün dualarımız onunla ilgili." dedi.

Ayine katılanlardan Deniz Erin, sevgi, saygı, barış ve huzurun olduğu bir dünya dilediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Erin, "Bütün insanların sustuğu bir noktadayız, maalesef üzgünüz. Çocuk ölümlerini izlemek bizler için büyük bir acı. Katlanamadığım görüntüler var. Dünyanın susmasına karşıyım. Çocukların ölmediği güzel bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.