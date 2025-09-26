Diyarbakır'da MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtıldı

Diyarbakır'da tüm ortaokullarda Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin bireysel öğrenme sorumluluklarını geliştirmelerine imkan tanımak için hayata geçirilen MEBİ bireysel öğrenme platformu tanıtıldı.

Ortaokul 5, 6. ve 8'inci sınıf öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, istedikleri zaman konu tekrarı yapmalarına, ihtiyaç duydukları içeriklere hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerine imkan sağlayan MEBİ, 16 Eylül 2025'te mebi.eba.gov.tr adresinde erişime açıldı.

Bu doğrultuda platformda, 5. ve 6'ncı sınıf düzeylerinde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerine yönelik olarak, "Hazır bulunuşluk Soruları", "Konu Anlatım Videoları", "Beceri Temelli Etkileşimler", "Etkinliklerle Öğren", "Bağlam Temelli Sorular" ve "Oynayarak Öğren" içerikleri hazırlandı.

Ortaokul son sınıf düzeyinde ise LGS hazırlık sürecine destek amacıyla konu özetleri, konu anlatım videoları, kapsamlı soru çözümleri, değerlendirme soruları, seviye belirlemeye yardımcı sorular ve geçmiş yıllara ait çıkmış sorular yer aldı.

Bu kapsamda, MEBİ'nin yaygın ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla Diyarbakır'da 17 ilçede 466 resmi ve özel ortaokulda eğitim gören yaklaşık 120 bin öğrenciye ikinci ders saatinde MEBİ bireysel öğrenme platformu tanıtıldı.

Öğrenciler, bu sayede MEBİ platformu hakkında bilgi aldı ve online ders izleme fırsatı buldu.