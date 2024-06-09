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Diyarbakır'da Mayıs Ayında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 444 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'da mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 444 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mayıs ayında Diyarbakır'da 272'si hasarlı, 561 trafik kazası meydana geldi.

??????? Diyarbakır'da mayıs ayında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 444 kişi yaralandı.

??????? Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mayıs ayında Diyarbakır'da 272'si hasarlı, 561 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 1 kişi hayatını kaybetti, 444 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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