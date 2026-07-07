Marangoz atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangının kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
YANGIN KASK KAMERASINDA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği yangının kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin yangına müdahale anları ve alevlerin söndürüldüğü anlar yer aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı