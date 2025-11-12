Diyarbakır'da Mahsur Kalan Kuzenler Kurtarıldı

DİYARBAKIR'da balık tutmak isterken su seviyesinin yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan 2 kuzen, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde meydana geldi. Balık yakalamaya giden 30 ve 14 yaşlarındaki 2 kuzen, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen Diyarbakır İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, yürütülen çalışma sonucu kuzenlere ulaştı. Kurtarılan kuzenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,