Diyarbakır'da lise öğrencilerinden Gazze'ye 50 bin lira bağış

Diyarbakır'da Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için 50 bin lira bağışta bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul bünyesinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında gerçekleştirilen "İyilik Kumbarası" etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler, ailelerinin desteği ve kendi harçlıklarını biriktirerek 50 bin lira topladı.

Toplanan bağış, okul yönetimi tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına yatırıldı.

Kampanya, okul müdürü Mehmet Zekeriya Erdem ve müdür yardımcısı Mehmet Salih Geter'in koordinasyonunda, sosyal bilgiler öğretmeni Ekrem Çetin'in girişimleriyle yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Erdem, öğrencilerin Gazze'deki yaşıtlarının acısını yüreklerinde hissedip harçlıklarından feragat etmelerinin, değerlerine sahip çıkan bir neslin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

ÇEDES Projesi ile gençlerin milli ve manevi değerleri yaşayarak öğrendiğini ifade eden Erdem, kampanyaya katkı sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ise öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın topluma örnek olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
