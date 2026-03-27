Diyarbakır'da bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan soygun girişiminde iş yeri sahibi Ferhat Çelebi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahla Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak istedi.
İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler, Çelebi'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hasan Gündüz