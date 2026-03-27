Diyarbakır'da bir kuyumcu soygun girişimi sırasında silahla yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan soygun girişiminde iş yeri sahibi Ferhat Çelebi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda 3 erkek şüpheli, çarşaf giyerek ellerindeki silahla Ferhat Çelebi'ye (30) ait kuyumcuyu soymak istedi.

İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheliler, Çelebi'ye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Çelebi, ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza

Süper Lig'e koşan Amedspor'a şok ceza