Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgar Okulun Çatısını Uçurdu

Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgar Okulun Çatısını Uçurdu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Arabük İlk ve Ortaokulu'nun çatısını uçururken, olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

DİYARBAKIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Çermik ilçesindeki bir okulun çatısını uçurdu.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı kırsal Arabük Mahallesi'ndeki Arabük İlk ve Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarla uçtu. Parçalar okulun bahçesine ve dışına düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası çatının onarımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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