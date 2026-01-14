Diyarbakır'daki pompalı tüfekli cinayet; kursa oğlunu kaydettirmek için gitmiş
Diyarbakır'da Yasin Acun'un Kur'an kursunda pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı. İki kardeş ve kuzenlerinin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Diyarbakır'da Yasin Acun'un Kur'an kursunda pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin M.E.Y. ve E.Y. kardeşlerin ardından kuzenleri M.Ş.Y. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Kayapınar ilçesinin kırsal Kaldırım Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel