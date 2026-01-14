Haberler

Diyarbakır'daki pompalı tüfekli cinayet; kursa oğlunu kaydettirmek için gitmiş

Diyarbakır'daki pompalı tüfekli cinayet; kursa oğlunu kaydettirmek için gitmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Yasin Acun'un Kur'an kursunda pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı. İki kardeş ve kuzenlerinin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da Yasin Acun'un Kur'an kursunda pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin M.E.Y. ve E.Y. kardeşlerin ardından kuzenleri M.Ş.Y. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Kayapınar ilçesinin kırsal Kaldırım Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...