Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

Diyarbakır'da Kudüs ve Gazze Paneli Düzenlendi

Diyarbakır'da Kudüs ve Gazze Paneli Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği tarafından 'Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze' konulu panel gerçekleştirildi. Panelde, İslam ümmetinin birlikteliği vurgulandı ve Gazze'deki ateşkesin hayırlara vesile olması dile getirildi.

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince "Ümmetin Emaneti Kudüs ve Gazze" konulu panel gerçekleştirildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki dernek binasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin açılış konuşmasını yapan birliğin genel başkan yardımcısı Abdulkuddüs Yalçın, İslam ümmetinin bir araya gelerek, birlik olmasını istedi.

Yalçın, Gazze'deki ateşkesin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, ateşkesin Gazze ve Filistinlilerin nihai bir zaferi olduğunu söyledi.

Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi de Gazze davasında alimlerin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yeterince yerine getirmediğini belirtti.

Yeni nesil alimlerin yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Elçi, şöyle konuştu:

"Gazze'nin başarısını ve zaferini mücahitlerimizin bu destanını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Emevi Camisi'nin özgürlüğüne kavuştuğu gibi bir gün Mescid-i Aksa'da da bizler namazı eda ederiz. Oranın özgürlüğüne kavuştuğunu Rabbimin bizlere göstermesini niyaz ederiz."

Panelde daha sonra Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum "Kudüs ve Gazze'ye karşı ümmetin mesuliyeti", Doç. Dr. Abdurrahman Ensari "Gazze direnişinde Kur'an'i değerlerin tezahürü", Prof. Dr. Metin Yiğit "Boykotun şeri boyutu ve devamlılığı" ve Doç. Dr. Ahmet Tekin "Dünden bugüne Kudüs'ün durumu" konularında sunumlar yaptı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
img

Çöken apartmana ilişkin soruşturmada başsavcılıktan kritik karar
img

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
img

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.