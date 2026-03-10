Diyarbakır'da kovalamacada çalıntı motosikletle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Diyarbakır'da yaşanan kovalamacada çalıntı motosikletle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün akşam yunus ekiplerince yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarında bulunulan plakasız motosikletin sürücüsü E.C.İ. kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada motosikletle çarpışan motosikletteki polis memurları S.B. ve S.B. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan şüpheli E.C.İ. yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelinin ehliyetsiz olduğu, çalıntı motosiklet kullandığı ve başka bir suçtan arandığı tespit edildi.

Çeşitli ihlallerden 329 bin 746 lira ceza uygulanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.