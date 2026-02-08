Haberler

Kazada ölen sürücü, 2 gün sonra nişanlanacakmış

Güncelleme:
Diyarbakır'da rögar kapağına çarpan otomobil takla attı. Sürücü Hamza Arslan hastanede yaşamını yitirdi, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da rögar kapağına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü Hamza Arslan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Arslan'ın pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.

Kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi Şeyh Said Bulvarı'nda meydana geldi. Hamza Arslan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ve yoldan yüksek olan rögar kapağına çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil, taklalar atarak ters dönüp alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, otomobilde bulunan sürücü Hamza Arslan ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hamza Arslan, dün hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer yandan Hamza Arslan'ın, evinden markete gitmek için çıktığı ve pazartesi günü nişanının olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
