Diyarbakır'da Kayıp Polis Memuru İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

DİYARBAKIR'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T.'yi (35) arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde cumartesi günü arama çalışması başlatıldı. Aramaların 3'üncü gününde, hastanenin Onkoloji bölümündeki arıtma havuzları boşaltılıp kontrol ediliyor. Ayrıca helikopterle havadan zaman zaman görüntü alınıp tarama yapılıyor. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.