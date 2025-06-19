Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde dün kayıp olarak aranan Yasemin Yıldırım (9), oturdukları binanın yan tarafındaki binada merdiven boşluğunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde dün kayıp olarak aranan Yasemin Yıldırım (9), oturdukları binanın yan tarafındaki binada merdiven boşluğunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel