Haberler

Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde ailesiyle geziye giden Haci Ö., baraj gölünde kayboldu. AFAD ekiplerince yapılan aramada cansız bedenine ulaşıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişinin cenazesi otopsiye gönderildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, baraj gölünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Haci Ö. (30), dün ailesiyle birlikte gezi amacıyla il merkezinden Dicle Baraj Gölü'nün Kale Mahallesi mevkisine gitti.

Bir süre sonra gözden kaybolan Haci Ö'yü bulamayan aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine polis ekiplerince bölgede arama yapıldı.

Aramalardan sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin baraj gölünde yaptığı aramada, Haci Ö'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenaze, önce Eğil Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan, Haci Ö'nün psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı

Bir devir sona erdi!
Trabzon'un 30 yıllık hayali olan Güney Çevre Yolu Projesi'nde geri sayım

Bir kentimizin 30 yıllık hayaliydi! Dev projede geri sayım

Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Lisede kan donduran olay! Ders esnasında pencereden atladı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı