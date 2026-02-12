Diyarbakır'da kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli kişi ekiplerce aranıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş'ın bulunması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ertaş'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince Ertaş'ın bulunması için mahallenin kırsalında ve sulak alanlarda başlatılan arama sürüyor.

Çalışmalara, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma (KUBAK) ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri de destek veriyor.