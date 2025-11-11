Haberler

Diyarbakır'da kaybolan polis memurunu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan polis memurunu arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 35 yaşındaki polis memuru İsmail T.'yi bulmak için 4 gün süren arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, Dicle Nehri ve hastane çevresinde tarama yapıyor.

DİYARBAKIR'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T.'yi (35) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından, hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde cumartesi günü arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 4'üncü gününde, aramalar hastane arıtma havuzlarında ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı. Ekipler, helikopterle de desteklenen tarama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
