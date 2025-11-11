Diyarbakır'da kaybolan polis memurunu arama çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR'da, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail T.'yi (35) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İsmail T., siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Perşembe günü hastaneden ayrılan İsmail T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından, hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde cumartesi günü arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların 4'üncü gününde, aramalar hastane arıtma havuzlarında ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı. Ekipler, helikopterle de desteklenen tarama çalışmalarına devam ediyor.