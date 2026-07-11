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Yakınlarının haber alamadığı kişi, uçurumda ölü bulundu

Yakınlarının haber alamadığı kişi, uçurumda ölü bulundu
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Diyarbakır Yenişehir'de gündüz kaybolan Hasan Kuday, AFAD ekiplerince uçurumda cansız bedeni bulundu. Cenazesi otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde gündüz saatlerinde kaybolan Hasan Kuday'ın (50), uçurumda cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Kuday'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şılbe Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde yakınlarının haber alamadığı Hasan Kuday için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sırasında Kuday, Şılbe Mahallesi 5'inci Sokak'ta bulunan toplu konutların altındaki uçurumda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin talebi üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı 7 arama kurtarma personeli ile 2 arama kurtarma aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kuday'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Kuday'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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