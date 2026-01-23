Haberler

Otomobili ile karlı yolda drift yapan sürücü kamerada

Otomobili ile karlı yolda drift yapan sürücü kamerada
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Talaytepe Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü, karlı yolda drift yaparak çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da karlı yolda otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Talaytepe Mahallesi Profesör Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracıyla karlı yolda drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

