Diyarbakır'da beyaza bürünen tarihi mekanlar dronla görüntülendi

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, kentin tarihi ve kültürel yapılarında muhteşem görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan mekanlar FPV dronla görüntülendi. Eğitime bir gün ara verilmesi nedeniyle caddelerde yoğunluk yaşanmadı.

DİYARBAKIR'da dün sabah saatlerinde etkili olan karla kentin tarihi ve kültürel yapıları beyaza büründü. Oluşan manzaralar, FPV dronla görüntülendi.

Kentte dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kentin tarihi mekanları beyaza büründü. Ortaya çıkan güzel görüntüler FPV dronuyla görüntülendi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Cami, Ulu Cami gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları da fotoğraflık görüntüler oluştu.

Öte yandan, eğitime 1 gün ara verilen kentte sabah saatlerinde buz tutan yollarda sürücülerin çoğunluğu araçlarını çıkarmazken yollar boş kaldı. Çoğunluk toplu taşımayı tercih etti. Normal günlerde kalabalık olan ve ticaret merkezi konumunda bulunan Dağkapı ve Gazi Caddesi'nde yoğunluk oluşmadı. Belediye ekipleri de 40 araç ve 180 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
